Владельцу ветклиники в Костанае отменили штраф в 600 тысяч тенге

Костанайский специализированный административный поставил точку в резонансном деле Максима Падерина, которого оштрафовали за отсутствие маски во время обеденного перерыва. Сегодня, 18 сентября, штраф в размере 638 940 тенге отменили.

«Мы занимались этим делом с момента составления протокола и представляли интересы Максима Падерина в суде по доверенности. Суд досконально разобрался в обстоятельствах и не увидел в его действиях состава правонарушения. Также хочется отметить, что органы прокуратуры, изучив материалы дела, встали на сторону предпринимателя», — высказался начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области.

Напомним, видеообращение Максима Падерина появилось в сети 13 августа. Предприниматель рассказал, что 23 июля в его ветклинику забежали сотрудники с видеокамерой. Посетителей в это время не было – сотрудницы обедали, Максим встал из-за обеденного стола и подошел к одному из вольеров. Полицейские сделали Падерину замечание насчет отсутствия масок, и предприниматель подумал, что на этом инцидент исчерпан. Однако 12 августа ему пришло уведомление о составлении протокола, а еще через неделю на него наложили штраф в размере 638 940 тенге, который грозил клинике банкротством.

За защитой Максим Падерин обратился в Палату предпринимателей Костанайской области. Юристы нашли в деле много грубых нарушений. Все они были отражены в апелляционной жалобе, которую суд удовлетворил.

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