USD 457.63
EUR 503.99
RUB 4.98
  1. Home
  2. Новости
  3. Животные не могут сдвинуться с места на заснеженной трассе в…

Животные не могут сдвинуться с места на заснеженной трассе в Костанайской области — видео

Кадр из видео

Сообщается, что в районе Костанайской области заблудился табун лошадей. 

Лошади встали на трассе. Видео появилось в инстаграм аккаунте arna_news

«Табун находится в районе с.Лаврентьевка в сторону Аулиеколя»,- говорится в сообщении.

Ещё одно видео прислали к нам в редакцию.

На дороге сидит косуля. Голос за кадром говорит, что это место рядом с с.Большая Чураковка.

Напомним, Костанайская область находится во власти снежного бурана. 

Все службы работают на пределе. 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«После обеда автобусы ходить не будут» — в акимате Костаная ответили на сообщение
Следующая новость

Ловили попутку. Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области