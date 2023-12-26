Животные не могут сдвинуться с места на заснеженной трассе в Костанайской области — видео

Сообщается, что в районе Костанайской области заблудился табун лошадей.

Лошади встали на трассе. Видео появилось в инстаграм аккаунте arna_news

«Табун находится в районе с.Лаврентьевка в сторону Аулиеколя»,- говорится в сообщении.

Ещё одно видео прислали к нам в редакцию.

На дороге сидит косуля. Голос за кадром говорит, что это место рядом с с.Большая Чураковка.

Напомним, Костанайская область находится во власти снежного бурана.

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