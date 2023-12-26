Животные не могут сдвинуться с места на заснеженной трассе в Костанайской области — видео

Кадр из видео
Сообщается, что в районе Костанайской области заблудился табун лошадей.
Лошади встали на трассе. Видео появилось в инстаграм аккаунте arna_news
«Табун находится в районе с.Лаврентьевка в сторону Аулиеколя»,- говорится в сообщении.
Ещё одно видео прислали к нам в редакцию.
На дороге сидит косуля. Голос за кадром говорит, что это место рядом с с.Большая Чураковка.
Напомним, Костанайская область находится во власти снежного бурана.
Все службы работают на пределе.
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