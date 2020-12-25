Какие ограничения будут действовать в выходные дни в Костанайской области

В Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения. Ранее главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал очередное постановление.

Стоит отметить, что в субботу, 26 декабря никаких дополнительных ограничений не вводят, а вот в воскресенье, 27 декабря будут действовать ограничения воскресного дня.

будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники. А также будет запрещена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в городе Рудный, обслуживающего АО «ССГПО.

будет приостановлена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры)

будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов и термопарка, общественных бань и саун а также работа детских секций, кружков, факультативов

работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.

Напомним, карантин продлили в Костанайской области до 5 января. Кроме того, согласно последнему постановлению главного санитарного врача, теперь разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.)

Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса.

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