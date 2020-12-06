Карантин продлён, в пожаре погибли дети, АСП назначат по-новому. ТОП-7 новостей за неделю

На этой неделе произошло много событий в сфере экономики, здравоохранения и образования. В частности, был опубликован закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», который утвердил своим указом Касым-Жомарт Токаев. Изменились правила исчисления дохода при назначении АСП. Главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Кликайте!
Ослабили карантин. Новое постановление в Костанайской области
Двое детей погибли во время пожара в Костанайской области
Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП
Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год
Коронавирус у учеников. Школу в Костанае перевели на дистанционное обучение
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
За хищение продуктов питания осудили главврача дома ребёнка в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Архимед Мухамбетов ДЧС Костанайской области Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область образование пожар происшествие РТН