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Карантин продлён, в пожаре погибли дети, АСП назначат по-новому. ТОП-7 новостей за неделю

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На этой неделе произошло много событий в сфере экономики, здравоохранения и образования. В частности, был опубликован закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», который утвердил своим указом Касым-Жомарт Токаев. Изменились правила исчисления дохода при назначении АСП. Главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Кликайте!

Ослабили карантин. Новое постановление в Костанайской области

Двое детей погибли во время пожара в Костанайской области

Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП

Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год

Коронавирус у учеников. Школу в Костанае перевели на дистанционное обучение

Названа средняя зарплата учителей в Казахстане

За хищение продуктов питания осудили главврача дома ребёнка в Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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