Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерх на территории Костанайской области в связи с резким ростов случаев COVID-19» внести следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«14) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума намаз». Работа объектов общественного питания, расположенных в них, допускается по типу банкетного зала только для проведения поминальных обедов, при условии участия в проекте «Ashyq» и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 37»;

2) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«19) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 20:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37»;

3) подпункт 53 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«53) разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима. Посещение ЦОНов через приложение «Ashyq» без предварительного бронирования».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.

Напомним, в Казахстане ослабили карантин

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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