Нужна ли 4-дневная рабочая неделя в Казахстане. Мнение HR-специалиста

С июля 2023 года в Казахстане появится четырехдневная рабочая неделя. Корреспондент Tengrinews.kz узнала, рекомендуют ли HR-эксперты переходить на четырехдневную рабочую неделю и какие перспективы и вызовы могут ожидать казахстанцев.

Некоторые европейские страны и компании перешли на сокращенную рабочую неделю. Такое решение приняли после предварительного тестирования формата. Исследование показало, что продуктивность работников не снизилась из-за уменьшения числа рабочих дней.

Сейчас некоторые казахстанские компании тоже стали интересоваться преимуществами этого подхода и его влиянием на баланс работы и личной жизни сотрудников. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к HR-специалисту одной из крупных казахстанских компаний Юлии Петровой и рассмотрела плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели.

— Какие плюсы и минусы введения 4-дневной рабочей недели для работников?

— Плюсы: появляется дополнительный день отдыха для восстановления, хобби, семьи, есть возможность спокойно закрывать свои личные дела в рабочий день, не отпрашиваясь с работы.

Минусы: объем работы останется прежним, соответственно это потребует большей концентрации во время рабочего времени, более эффективного тайм-менеджмента и развития новых навыков, в том числе связанных с повышенной нагрузкой и автоматизацией процессов.

— Можно ли работать эффективнее, если больше отдыхать?

— На мой взгляд, можно. Часто мы не можем сконцентрироваться максимально и нам необходимо больше перерывов в течение дня как раз в связи с тем, что мы не успели полноценно отдохнуть и восстановиться. Все знают, что информационная нагрузка сейчас выросла, требуется решение более сложных нестандартных задач. Мозгу, как и всему организму, необходим отдых. Доказано, что наш мозг наиболее эффективен, когда находится в состоянии «блуждания», то есть когда он не получает новую информацию и, вроде как, ни о чем не думает. Такими примерами могут быть медитация или прогулка. Получается, для того, чтобы быть более продуктивным, креативным, решать нестандартные задачи легче и лучше, нам в начале необходимо хорошо отдохнуть.

— Какие преимущества и проблемы могут возникнуть у работодателей?

— Преимущества: более сильный бренд работодателя и возможность привлекать лучших сотрудников. Сами сотрудники должны стать более эффективными, чтобы преуспеть в новой системе, соответственно это может принести дополнительную выгоду компании.

Сложности: не все сотрудники, также как и руководители или собственники компаний, будут готовы к изменениям — меняться сами и менять процессы, останется стремление все сделать по-старому. Соответственно, есть риски, что при сокращении времени работы упадет продуктивность, особенно это может быть ощутимо на производстве, и это отразится на финансовых показателях компаний.

— Каким образом можно контролировать эффективность работы сотрудников при переходе на 4-дневную рабочую неделю?

— На мой взгляд, так же, как и при 5- или 6-дневной — в зависимости от результатов работы и достигнутых KPI.

— Повлияет ли это на привлечение и удержание сотрудников?

— Однозначно, особенно в первое время, сейчас идет тренд, что сотрудники хотят больше времени уделять личным интересам, YOLO (You Only Live Once — Живем один раз. — Прим.), соответственно это будет большим преимуществом работодателя.

— В целом, по вашему мнению, как нововведение может отобразиться на работниках?

— Если все организовать правильно и поэтапно (например, можно для начала сделать одну 4-дневную неделю в месяц), думаю, это будет способствовать личностному росту сотрудников и коэффициенту счастья. Если не учитывать риски, о которых говорили выше, это может привести к большему выгоранию на работе.

Напомним, возможность перейти на 4-дневную рабочую неделю в Казахстане обсуждается с 2021 года. В том же году некоторые европейские страны уже начали переход. На короткую рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов перешли в Исландии.

Два эксперимента с сокращением традиционной рабочей недели были организованы в Исландии в 2015 — 2017 годах в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. Около 2,5 тысячи служащих и рабочих перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. Сокращение рабочего времени не сопровождалось сокращением зарплаты.

«Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени. Продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла в большинстве тестируемых рабочих мест», — говорится в докладе местной Ассоциации за устойчивую демократию Alda.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.