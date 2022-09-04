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Определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре

В Костанайской области определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре.

ОФ «Қайырымдылық KZ»
БИН 220640046689
ИИК KZ82601 A22100 1568 401
АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Кбе 18

Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь, перечислять ее на вышеуказанные реквизиты.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана  объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению.

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