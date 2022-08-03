«По всем вопросам к парикмахерам» — костанайцы шутят на тему отключения газа

На протяжении нескольких месяцев жители Костанайской области готовились к тому, что они останутся без газа. Из-за ремонта на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» планировалось массовое отключение.

Энергетики рассылали рекомендации, как не перегружать сети. В ДЧС тоже напоминали о мерах безопасности.

За несколько дней до отключения люди готовили запасы еды. Эту самую «подготовку» люди обсуждали активно и везде — во дворах, на работе, в социальных сетях. Жители региона делились — кто и чем будет запасаться, готовили блюда и замораживали. Востребованным товаром, конечно, стали электроплитки и чайники.

Изначально отключать область от газа планировали 1 августа. Потом из социальных сетей люди узнали, что сроки отключения переносят на 3 число из-за аварии. Официальной информации пришлось добиваться.

2 августа в мессенджерах жители региона распространили голосовое сообщение от женщины, которая называет себя парикмахером.

«У меня подстригаются газовики. Они сказали, что газ домам не будут отключать. Отключат только крупные предприятия. Только 150 предприятий. Они завтра будут с утра ездить и отключать эти объекты. А потребителям не будут. Если газ отключить, это будет всем плохо. Газа хватит до Костаная на 9 дней. И за 9 дней постараются уложится по ремонту. Мне это сказали именно газовики…Если газ не отключат, приду килограмм огурцов сожру», — вот такое сообщение пересылали.

СМИ области пытались добиться комментария по данному вопросу в разных инстанциях. Спрашивали «правда или нет?». Ведь людям нужна информация. В ответ ничего не получили. СМИ были вынуждены опубликовать сообщение с вопросом. Без официальной информации.

И только сегодня утром, когда газ, как сказала парикмахер, не отключили, был предоставлен ответ.

Комментарии и демотиваторы с главной героиней «парикмахером» не заставили себя долго ждать.

«Мы, парикмахеры, знаем многое».

«Вот так человек утром стал знаменитым, а был обычный парикмахер». (https://www.instagram.com/vkurse_kst/)

«Вчера половина инстаграма варила борщ на неделю, а газ не отключили». (https://www.instagram.com/alau.tv/)

«Помогли торгашам реализовать залежавшийся товар».

«Надо устроить большую городскую вечеринку в обжорством».

«Отключайте давайте. Я все лето готовился»

«Продам плитку 2-комфорную. Ни разу не пользовались».

«Хорошо, что не купили плитку. Думала посидим на диете».

«Ура! Город спасли от пожаров».

«Это всё прекрасно. Неужели нельзя было об этом сразу сказать. Люди потратились».

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