Как сообщает пресс-служба областной больницы, в настоящее время Антон Кистанов находится в стационаре Национального координационного центра экстренной медицины. Переведен из реанимации в отделение неврологии.
Пациент поступил 18 июля о линии санавиации с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».
«Пациент поступил с ушибом головного мозга тяжелой степени тяжести. Зафиксировано субдуральное кровоизлияние правой гемисферы головного мозга. Закрытый линейный перелом затылочной кости с переходом на основания черепа через заднюю черепную ямку. На сегодня состояние пациента в динамике с улучшением. Пациент находится в сознании, контактен, ориентирован. Согласно протоколам диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы, назначено медикаментозное лечение, тактика консервативная», — сообщили в пресс-службе облбольницы.
Напомним, 17 июля после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности. Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Подозреваемый был задержан.
Дома пострадавшего врача ждут жена и новорожденная дочь.
19 июля, в Костанае по решению суда арестовали мужчину, которого подозревают в нападении на врача. Он будет находиться за решеткой до 17 сентября
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