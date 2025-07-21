Как сообщает пресс-служба областной больницы, в настоящее время Антон Кистанов находится в стационаре Национального координационного центра экстренной медицины. Переведен из реанимации в отделение неврологии.

Пациент поступил 18 июля о линии санавиации с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

«Пациент поступил с ушибом головного мозга тяжелой степени тяжести. Зафиксировано субдуральное кровоизлияние правой гемисферы головного мозга. Закрытый линейный перелом затылочной кости с переходом на основания черепа через заднюю черепную ямку. На сегодня состояние пациента в динамике с улучшением. Пациент находится в сознании, контактен, ориентирован. Согласно протоколам диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы, назначено медикаментозное лечение, тактика консервативная», — сообщили в пресс-службе облбольницы.

Напомним, 17 июля после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности. Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Подозреваемый был задержан.

Дома пострадавшего врача ждут жена и новорожденная дочь.

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