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ТОП-7 новостей за неделю в Костанайской области

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alau.kz публикует ТОП-7 новостей Костаная и области за минувшую неделю.

17 августа — 23 августа 2020 года:

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91089 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3336 - в Костанайской области

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