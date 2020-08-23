ТОП-7 новостей за неделю в Костанайской области

alau.kz публикует ТОП-7 новостей Костаная и области за минувшую неделю.
17 августа — 23 августа 2020 года:
- ВОЗ призывает больше не вводить карантин https://alau.kz/voz-prizyvaet-bolshe-ne-vvodit-karantin/
- Водителей незарегистрированных авто, привезенных из Армении, с 1 сентября будут привлекать к адмответственности https://alau.kz/voditelej-nezaregistrirovannyh-avto-privezennyh-iz-armenii-s-1-sentjabrja-budut-privlekatsja-k-admotvetstvennosti/
- Напоминаем! Что в Костанайской области не будет работать в выходные дни https://alau.kz/napominaem-chto-v-kostanajskoj-oblasti-ne-budet-rabotat-v-vyhodnye-dni/
- В Костанайской области почти 400 человек зарегистрировались для участия в праймериз «Nur Otan» https://alau.kz/v-kostanajskoj-oblasti-za-tri-dnja-367-chelovek-zaregistrirovalis-dlja-uchastija-v-prajmeriz-nur-otan/
- Служба в усиленном режиме. Какие нарушения выявили полицейские в период локдауна в Костанайской области https://alau.kz/sluzhba-v-usilennom-rezhime-kakie-narushenija-vyjavili-policejskie-v-period-lokdauna-v-kostanajskoj-oblasti/
- Пшеницу для костанайских предприятий планируют завозить из соседних областей и России https://alau.kz/pshenicu-dlja-kostanajskih-predprijatij-planirujut-zavozit-iz-sosednih-oblastej-i-rossii/
- Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына https://alau.kz/dariga-nazarbaeva-vyskazalas-o-smerti-syna/
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