Более 10 выстрелов. Что послужило причиной трагедии в Лисаковске, рассказали в полиции

Подробности трагедии, которая произошла в Лисаковске в минувшую субботу, alau.kz рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления ДП Костанайской области Артём Ткаченко.

В тот день в квартире дочь и мать устанавливали пластиковые окна. Конфликт возник, когда приехали работники с пластиковыми окнами и начали их носить. Что произошло с подозреваемым покажет посмертная психологическая экспертиза.

По его словам, поступил звонок на номер 102 от пострадавшей женщины 1988 года рождения. Она сообщила, что в них с мамой стреляли. На место прибыли полицейские.

«В общем было произведено более 10 выстрелов со стороны стрелка и 8 со стороны полицейских. Мужчина стрелял из карабина «Сайга-410″. После выяснилось, что в доме хранилось не менее 50 патронов, снаряженных пулями. Они предназначены для охоты на крупную дичь. Мужчина не был охотником, но собирался им стать. Он оборудовал дома сейф, была сигнализация, документы», — сообщил Артём Ткаченко.

По словам Артёма Ткаченко, полицейские зашли в подъезд, стрелок не реагировал на предупреждения страж порядка. Полицейские решили выйти из подъезда на улицу, чтобы обеспечить себе оперативный простор.

Люди бежали кто куда — очевидцы

«Мужчина с ружьём проследовал за ними, продолжая стрелять. Трое полицейских выходили, следователь прикрывал их отход. В какой-то момент они оказались со стрелком друг напротив друга, и они выстрелили друг в друга. Именно тогда следователь получил ранение предплечья. В это время полицейский-водитель проявил решительность, бросился к стрелку, сумел выбить у него оружие из рук и приемами самбо обезвредил», — сообщил Артём Ткаченко.

По данным полиции, у владельца ружья имелась лицензия. Как удалось выяснить, у стрелявшего, погибшей женщины и её пострадавшей дочери был давний, затяжной конфликт. В момент стрельбы в квартире находилась супруга стрелка.

В день стрельбы мужчина был трезв.

Напомним, в минувшую субботу около 11 утра на пульт 102 отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием и стреляет. Погибла женщина. Её дочь 1988 года рождения получила тяжёлые ранения и находится в больнице. Полицейский прооперирован. Стрелка полицейские обезвредили. Он скончался в больнице.

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