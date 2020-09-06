Локдаун осенью, 42500 тенге, послание Президента. ТОП-7 новостей за неделю в Костанайской области

alau.kz публикует ТОП-7 новостей Костаная и области за минувшую неделю.

С 31 августа — 6 сентября:

Полный текст Послания Токаева народу Казахстана — https://alau.kz/polnyj-tekst-poslanija-tokaeva-narodu-kazahstana/

Озвучен порог достаточности для снятия пенсионных накоплений, начиная от 20 лет — https://alau.kz/ozvuchen-porog-dostatochnosti-dlja-snjatija-pensionnyh-nakoplenij-nachinaja-ot-20-let/

Несколько налогов и платежей могут объединить в Казахстане — https://alau.kz/neskolko-nalogov-i-platezhej-mogut-obedinit-v-kazahstane/

Важный момент. Какие заявки будут пересматривать по 42 500 тенге — https://alau.kz/vazhnyj-moment-peresmatrivat-budut-tolko-otkazy-v-zajavkah-na-polnuju-summu-42-500-tenge/

Планирует ли правительство введение локдауна осенью — https://alau.kz/planiruet-li-pravitelstvo-vvedenie-lokdauna-osenju/

В совершении особо тяжкого коррупционного преступления обвиняется бывший чиновник Костанайской области — https://alau.kz/ozvuchen-porog-dostatochnosti-dlja-snjatija-pensionnyh-nakoplenij-nachinaja-ot-20-let/

В Костанае новорожденных назвали Саммит и Богиня — https://alau.kz/v-kostanae-novorozhdennyh-nazvali-sammit-i-boginja/

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