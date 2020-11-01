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  3. Постановление Нечитайло, крах автобусного парка, обращение президента. ТОП-7 новостей

Постановление Нечитайло, крах автобусного парка, обращение президента. ТОП-7 новостей

Автобусный парк Костаная потерял практически половину своих сотрудников

Токаев обратился к казахстанцам

У водителей, пересекающих границу через посты в Костанайской области нашли коронавирус

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Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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