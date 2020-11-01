Постановление Нечитайло, крах автобусного парка, обращение президента. ТОП-7 новостей

Автобусный парк Костаная потерял практически половину своих сотрудников
Токаев обратился к казахстанцам
У водителей, пересекающих границу через посты в Костанайской области нашли коронавирус
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области
Токаев объявил об амнистии в 2021 году
В Казахстане повысят зарплаты полицейским
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Архимед Мухамбетов ДП Костанайской области Казахстан карантин Касым-Жомарт Токаев коронавирус Костанай Костанайская область РТН