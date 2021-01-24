Ужесточение карантинных мер в области, работа блокпостов, суд над экс-начальником «Черного беркута». Топ-7 новостей за неделю

На этой неделе в Костанайской области начался суд над экс-начальником колонии «Черный беркут». В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в области намерены ужесточить карантинные меры, жителям напомнили о работе четырех блокпостов. Кроме того, жителю области ограничение свободы заменили на реальный срок, а с помощью чата в WhatsApp полицейские раскрыли преступление по горячим следам. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!
В Костанайской области ужесточат карантинные меры
Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок
С помощью WhatsApp в Костанайской области раскрыли преступление по горячим следам
В Костанае намерены закрыть три заведения, которые регулярно нарушали режим карантина
Четыре блокпоста продолжают работать по периметру Костанайской области
Костанайцы по-прежнему не проявляют интереса к ОСИ
В Костанайской области начался суд над экс-начальником колонии «Черный беркут»
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