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Ужесточение карантинных мер в области, работа блокпостов, суд над экс-начальником «Черного беркута». Топ-7 новостей за неделю

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На этой неделе в Костанайской области начался суд над экс-начальником колонии «Черный беркут». В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в области намерены ужесточить карантинные меры, жителям напомнили о работе четырех блокпостов. Кроме того, жителю области ограничение свободы заменили на реальный срок, а с помощью чата в WhatsApp полицейские раскрыли преступление по горячим следам. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!

В Костанайской области ужесточат карантинные меры

Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок

С помощью WhatsApp в Костанайской области раскрыли преступление по горячим следам

В Костанае намерены закрыть три заведения, которые регулярно нарушали режим карантина

Четыре блокпоста продолжают работать по периметру Костанайской области

Костанайцы по-прежнему не проявляют интереса к ОСИ

В Костанайской области начался суд над экс-начальником колонии «Черный беркут»

 

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