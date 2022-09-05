Гуманитарный караван направился в Костанайскую область

Гуманитарный караван из запада направился в Костанайскую область, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.

После известия о начавшихся в Костанайской области природных пожарах и большом количестве пострадавших семей с детьми аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поручил создать оперативный штаб по организации гуманитарной помощи пострадавшим районам, передает ru.sputnik.kz

Актюбинцы выразили готовность оказать моральную и материальную гуманитарную помощь жителям Аулиекольского, Узункольского и Карабалыкского районов соседнего региона.

Акиматом Актюбинской области в соседнюю область направляется гуманитарный автокараван с медикаментами, одеждой, продуктами питания, предметами личной гигиены. Тонны необходимых предметов облегчат жизнь пострадавшим в первые дни чрезвычайной ситуации.

120 тонн гуманитарной помощи собрали алматинцы для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области. Это родукты питания, одежда, предметы первой необходимости, а также бытовая техника, строительные материалы и специальное оборудование (бензиновые генераторы, строительные инструменты), сообщили в акимате города.

Две фуры уже выехали в Костанайскую область ночью 4 сентября. Ещё 4 фуры готовятся к отправке 5 сентября.

В сборе и погрузке гуманитарной помощи приняли участие более 200 человек из числа волонтёров, предпринимателей и обычных жителей города.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению.

Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Объявлено ЧС местного масштаба.

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