Карантин продлили и ужесточили в области, проезд в автобусе по льготным картам. ТОП-7 новостей

Карантинные ограничения вновь ужесточили в Костанайской области и продлили их до 30 ноября. Костанайская область перешла из «желтой» зоны в «красную». А в городском акимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать льготные карты для оплаты проезда в автобусах. О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки, там подробности.
Вновь ужесточили карантин в Костанайской области
В горакимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать карты для оплаты проезда в автобусе
Больше 1000 водителей арестованы и лишены прав в Костанайской области
«Если ситуация не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения» — аким Костанайской области
Женщина выпала из окна 9 этажа в Костанае
На работу со справкой. В постановление главного санврача Костанайской области об ужесточении карантина внесли изменения
Снова в «красной зоне». Карантинные ограничения продлили еще на неделю в Костанайской области
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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