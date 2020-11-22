Карантин продлили и ужесточили в области, проезд в автобусе по льготным картам. ТОП-7 новостей

Карантинные ограничения вновь ужесточили в Костанайской области и продлили их до 30 ноября. Костанайская область перешла из «желтой» зоны в «красную». А в городском акимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать льготные карты для оплаты проезда в автобусах. О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки, там подробности.

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