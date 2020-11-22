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Карантин продлили и ужесточили в области, проезд в автобусе по льготным картам. ТОП-7 новостей

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Карантинные ограничения вновь ужесточили в Костанайской области и продлили их до 30 ноября. Костанайская область перешла из «желтой» зоны в «красную». А в городском акимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать льготные карты для оплаты проезда в автобусах. О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки, там подробности.

Вновь ужесточили карантин в Костанайской области

В горакимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать карты для оплаты проезда в автобусе

Больше 1000 водителей арестованы и лишены прав в Костанайской области

«Если ситуация не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения» — аким Костанайской области

Женщина выпала из окна 9 этажа в Костанае

На работу со справкой. В постановление главного санврача Костанайской области об ужесточении карантина внесли изменения

Снова в «красной зоне». Карантинные ограничения продлили еще на неделю в Костанайской области

 

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