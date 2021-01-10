Новое постановление, обращение Токаева, рейд против нелегальных таксистов. Топ-7 новостей за неделю

На этой неделе в Костанайской области возобновили междугородние и внутриобластные автобусные перевозки, в связи с этим главный санитарный врач подписал новое постановление. Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Пенсии и пособия выросли в Казахстане, а тариф на отопление пообещали снизить костанайцам. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!
Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык
Обучение студентов и школьников. Новое постановление подписал санврач Костанайской области
Не только пенсии, но и пособия выросли в Казахстане
В Костанайской области провели рейд против нелегальных таксистов
Возобновят междугородние внутриобластные автобусные перевозки — изменения в постановлении
Замерзающего на кладбище мужчину спас сотрудник колонии в Костанае
Тариф на отопление снизится в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области