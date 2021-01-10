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Новое постановление, обращение Токаева, рейд против нелегальных таксистов. Топ-7 новостей за неделю

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На этой неделе в Костанайской области возобновили междугородние и внутриобластные автобусные перевозки, в связи с этим главный санитарный врач подписал новое постановление. Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Пенсии и пособия выросли в Казахстане, а тариф на отопление пообещали снизить костанайцам. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!

Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык

Обучение студентов и школьников. Новое постановление подписал санврач Костанайской области

Не только пенсии, но и пособия выросли в Казахстане

В Костанайской области провели рейд против нелегальных таксистов

Возобновят междугородние внутриобластные автобусные перевозки — изменения в постановлении

Замерзающего на кладбище мужчину спас сотрудник колонии в Костанае

Тариф на отопление снизится в Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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