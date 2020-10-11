Санпост в Костанайской области, новые ограничения, нарушения в школах. ТОП-7 новостей за неделю

На этой неделе в Житикаринском районе установили санитарный пост и открыли карантинный стационар. В Костанае нашли редкую птицу, появился новый эвакуатор и шумовые полосы на одной из улиц. Более подробно можете узнать, пройдя по ссылкам ниже.
Редкую птицу нашли сотрудники ПКСК в Костанае
Играли в заброшенном здании. В Костанайской области подросток упал с подоконника окна
На одной из улиц Костаная появились шумовые полосы
Как изменились карантинные ограничения с 6 октября в Казахстане
В Костанае появился новый эвакуатор. Полицейские предупреждают соблюдать правила ПДД
В некоторых школах Костанайской области выявлены нарушения саннорм
В Житикаринском районе возобновляет работу санитарный пост и карантинный стационар
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COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области