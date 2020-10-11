USD 427.29
EUR 503.99
RUB 5.54
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Санпост в Костанайской области, новые ограничения, нарушения в школах. ТОП-7…

Санпост в Костанайской области, новые ограничения, нарушения в школах. ТОП-7 новостей за неделю

Vinkmag ad

На этой неделе в Житикаринском районе установили санитарный пост и открыли карантинный стационар. В Костанае нашли редкую птицу, появился новый эвакуатор и  шумовые полосы на одной из улиц. Более подробно можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. 

Редкую птицу нашли сотрудники ПКСК в Костанае

Играли в заброшенном здании. В Костанайской области подросток упал с подоконника окна

На одной из улиц Костаная появились шумовые полосы

Как изменились карантинные ограничения с 6 октября в Казахстане

В Костанае появился новый эвакуатор. Полицейские предупреждают соблюдать правила ПДД

В некоторых школах Костанайской области выявлены нарушения саннорм

В Житикаринском районе возобновляет работу санитарный пост и карантинный стационар

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Пропавшую школьницу нашли в Костанае