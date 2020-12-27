USD 419.5
EUR 511.08
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штраф за фейерверки в новогоднюю ночь, постановление санврача. Топ-7 новостей…

Штраф за фейерверки в новогоднюю ночь, постановление санврача. Топ-7 новостей за неделю

Vinkmag ad

На этой неделе жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий. Карантинные ограничения вновь продлили в Костанайской области, в связи с этим главный санитарный врач подписал новое постановление. В полиции разъяснили, будут ли оштрафованы жители области за фейерверки в новогоднюю ночь. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!

Самые удачливые знаки гороскопа в 2021 году назвала астролог

Карантинные ограничения продлили в Костанайской области

Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области

Главный санврач Казахстана подписал новые постановления о карантине

Жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок

Заключенные исполнили мечту мальчика из детского дома в Костанае

Фейерверки в новогоднюю ночь. Будут ли оштрафованы жители Костанайской области, разъяснили в полиции

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК