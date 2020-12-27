Штраф за фейерверки в новогоднюю ночь, постановление санврача. Топ-7 новостей за неделю

На этой неделе жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий. Карантинные ограничения вновь продлили в Костанайской области, в связи с этим главный санитарный врач подписал новое постановление. В полиции разъяснили, будут ли оштрафованы жители области за фейерверки в новогоднюю ночь. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!
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Карантинные ограничения продлили в Костанайской области
Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области
Главный санврач Казахстана подписал новые постановления о карантине
Жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок
Заключенные исполнили мечту мальчика из детского дома в Костанае
Фейерверки в новогоднюю ночь. Будут ли оштрафованы жители Костанайской области, разъяснили в полиции
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области