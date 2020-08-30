ТОП-7 новостей за неделю в Костанайской области

alau.kz публикует ТОП-7 новостей Костаная и области за минувшую неделю.
24 августа — 30 августа 2020 года:
- Главный санитарный врач Костанайской области обратился к жителям https://alau.kz/glavnyj-sanitarnyj-vrach-kostanaja-obratilsja-k-zhiteljam/
- Сообщения о неизвестной пациентке в WhatsApp распространяют костанайцыhttps://alau.kz/soobshhenija-o-neizvestnoj-pacientki-v-whatsapp-rasprostranjajut-kostanajcy/
- Внесены изменения в постановления главного санврача Казахстана https://alau.kz/vneseny-izmenenija-v-postanovlenija-glavnogo-sanvracha-kazahstana/
- Впервые в Костанае зарегистрировано переоборудованное авто из Армении https://alau.kz/vpervye-v-kostanae-zaregistrirovano-pereoborudovannoe-avto-iz-armenii/
- В Костанае родителей школьников просят за свой счет покупать кварцевые лампы https://alau.kz/v-kostanae-roditelej-shkolnikov-prosjat-za-svoj-schet-pokupat-kvarcevye-lampy/
- В Костанае изменится тариф на электричество https://alau.kz/v-kostanae-izmenitsja-tarif-na-jelektrichestvo/
- Карантин ослабят в Казахстане с 31 августа https://alau.kz/karantin-oslabjat-v-kazahstane-s-31-avgusta/
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