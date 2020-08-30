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ТОП-7 новостей за неделю в Костанайской области

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alau.kz публикует ТОП-7 новостей Костаная и области за минувшую неделю.

24 августа — 30 августа 2020 года:

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96135 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3400 - в Костанайской области

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