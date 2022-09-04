Уничтожены дома, животные, комбайны. Страшные последствия в с.Люблинка Карасуского района

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Сообщается, что в селе Люблинка Карасуского района в результате пожара уничтожены 8 домов, хозяйственные постройки, домашняя живность, сельскохозяйственная техника. В одночасье люди лишились всего имущества.
Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.
В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению.
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.
Объявлено ЧС местного масштаба.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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