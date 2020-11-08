Ужесточение карантина, новшества в автобусах, адмответственность за езду без страхового полиса. ТОП-7 новостей

Блокпосты, ограничение работы автобусов и выход из дома. Ужесточают карантин в Костанайской области
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В Костанайской области привлекли к ответственности водителей за езду без страхового полиса
Костанайцам 65+ стоит остаться дома. Новое постановление главного санврача Костанайской области
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области