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Ужесточение карантина, новшества в автобусах, адмответственность за езду без страхового полиса. ТОП-7 новостей

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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