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Изменения в постановлении, к марту всё изменится, крупный пожар в больнице. ТОП — 7 новостей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса, а между тем в Костанайская область перешла из «жёлтой зоны» в «красную». О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки. 

ВОЗ: К марту следующего года ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится

Несколько раз в Казахстане меняли протокол лечения больных КВИ. Как лечат сейчас в Костанайской области?

Костанайская область вошла в «красную зону» по коронавирусу

В постановление главного санитарного врача Костанайской области внесли изменения

С 12 ноября установлены санитарные посты по периметру Костанайской области — Архимед Мухамбетов

Тушили больше пяти часов. Подробности пожара в Федоровской ЦРБ

Как будут учиться школьники во второй четверти

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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