Изменения в постановлении, к марту всё изменится, крупный пожар в больнице. ТОП — 7 новостей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса, а между тем в Костанайская область перешла из «жёлтой зоны» в «красную». О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки.
ВОЗ: К марту следующего года ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится
Несколько раз в Казахстане меняли протокол лечения больных КВИ. Как лечат сейчас в Костанайской области?
Костанайская область вошла в «красную зону» по коронавирусу
В постановление главного санитарного врача Костанайской области внесли изменения
С 12 ноября установлены санитарные посты по периметру Костанайской области — Архимед Мухамбетов
Тушили больше пяти часов. Подробности пожара в Федоровской ЦРБ
Как будут учиться школьники во второй четверти
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области