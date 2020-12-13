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Изменения в постановлении, крупный штраф предпринимателю, опасность ношения масок. ТОП-7 новостей

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На этой неделе полицейские Костанайской области предупреждали всех жителей региона об ухудшении погодных условий, а всех казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз. Главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление и сообщил, когда снимут ограничение на свободное перемещение жителям после 23:00 часов. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!

Когда в Костанайской области снимут ограничение на свободное передвижение жителей после 23:00 часов?

Казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз

Такси без ограничений по времени, запрет новогодних корпоративов. Новое постановление главного санврача области

Более миллиона тенге должна заплатить предприниматель за нарушение карантина в Костанайской области

Праздник во время карантина. Продолжают нарушать постановление санврача жители Костанайской области

В связи с ухудшением погоды полицейские Костанайской области обратились к участникам дорожного движения

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

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