Изменения в постановлении, крупный штраф предпринимателю, опасность ношения масок. ТОП-7 новостей

На этой неделе полицейские Костанайской области предупреждали всех жителей региона об ухудшении погодных условий, а всех казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз. Главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление и сообщил, когда снимут ограничение на свободное перемещение жителям после 23:00 часов. Подробности можете узнать, пройдя по ссылкам ниже. Жмите!
Когда в Костанайской области снимут ограничение на свободное передвижение жителей после 23:00 часов?
Казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз
Такси без ограничений по времени, запрет новогодних корпоративов. Новое постановление главного санврача области
Более миллиона тенге должна заплатить предприниматель за нарушение карантина в Костанайской области
Праздник во время карантина. Продолжают нарушать постановление санврача жители Костанайской области
В связи с ухудшением погоды полицейские Костанайской области обратились к участникам дорожного движения
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области