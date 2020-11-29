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Карантинные рейды, скандал из-за маски, видео, на котором обвешивают покупателей. ТОП-7 новостей

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В Костанае продолжаются рейды по соблюдению карантинные мер и выявлению нарушений. Так, было выявлено более 30 нарушений за сутки, среди них факт работы такси и нахождение на улице без уважительной причины.  Скандал из-за медицинской маски устроил в одном из продуктовых магазинов житель Костанайской области. А в полиции прокомментировали видео, где на рынке обвешивают покупателей. О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки, там подробности.

Скандал из-за маски устроил покупатель в магазине в Костанайской области — видео

«Обвешивают покупателей». Видео прокомментировали в полиции Костаная

В некоторых районах Костанайской области наблюдается рост цен на продукты питания

В Костанае продолжаются рейды по соблюдению карантинных мер

Факт работы такси, нахождение на улице без надобности. Более 30 нарушений карантина выявили в Костанайской области

С 1 декабря в области начнутся рейды по предотвращению отстрела сайгаков

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