Карантинные рейды, скандал из-за маски, видео, на котором обвешивают покупателей. ТОП-7 новостей

В Костанае продолжаются рейды по соблюдению карантинные мер и выявлению нарушений. Так, было выявлено более 30 нарушений за сутки, среди них факт работы такси и нахождение на улице без уважительной причины. Скандал из-за медицинской маски устроил в одном из продуктовых магазинов житель Костанайской области. А в полиции прокомментировали видео, где на рынке обвешивают покупателей . О главном за неделю в нашей подборке. Жмите на ссылки, там подробности.