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Скончалась известная актриса Александра Яковлева

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Об этом ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с ней.

Это, к несчастью, произошло. Николай Лебедев

Ранее стало известно, что актриса перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Александра Яковлева много лет боролась с онкологией никогда не скрывала, что у нее четвертая стадия болезни. В январе 2022 года звезду советского кино обнаружили в одном из московских онкоцентров.

Александра Иванес родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Творческий псевдоним — «Александра Яковлева» — взяла по фамилии своего деда. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова). В 1980-е годы была одной из популярных актрис советского кино. Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа.

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